I ricordi di Savino: “Inter, quante lacrime a Madrid. Lautaro? Lo darei via”

Intervistato da SportMediaset, il noto tifoso dell’Inter Nicola Savino racconta la sua passione per la Beneamata, ricordando la notte di Madrid del 2010 e tracciando anche il suo personale piano di mercato per il futuro.

MADRID – “Ancora conservo biglietto, molte foto. Ero lì, un’emozione unica. E poi l’ansia: mancavano trenta secondi al fischio finale, l’Inter vinceva 2-0 ed io dicevo a tutti “Calmi, calmi, ancora non è vinta, ancora non è vinta”. E poi le lacrime al novantesimo, perché finalmente ce l’avevamo fatta”.

MERCATO – “Messi? Un sogno, perché in questo momento sognare non costa niente. Sarebbe sicuramente bello: è una di quelle cose in cui, in questo tempo sospeso, ognuno prova a fare, come nei videogiochi. In questa Inter nuova sarebbe bello avere Chiesa: un tocco di Italia e sicuramente un giocatore più abbordabile e con un futuro davanti, cosa che Messi non può avere”.

LAUTARO – “Lasciar andare via Lautaro Martinez è dura, però, di fronte a 111 milioni di euro anche il tifoso fa un passo indietro. Purtroppo lo darei via, come si dice al bar”.

