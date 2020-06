I Top & Flop di Napoli-Inter: Lautaro delude tutti, Eriksen rigenerato, Lukaku in ritardo

L’Inter non va oltre l’1-1 al San Paolo contro il Napoli ed è costretta a dire addio alla Coppa Italia. Gli azzurri di Gattuso staccano il biglietto per la finale che li vedrà in campo contro la Juventus grazie al pareggio di Mertens dopo il vantaggio lampo di Eriksen direttamente da calcio d’angolo. Diamo un’occhiata, nel dettaglio, alle prestazioni della Beneamata analizzando i top & flop della gara che ha bloccato sul pareggio la squadra di Antonio Conte.

