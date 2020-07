I Top&Flop di Inter-Bologna: Young crea, Lukaku presente. Eriksen versione Casper, Gagliardini fuori luogo

Una brutta sconfitta quella dell’Inter contro il Bologna. I nerazzurri erano passati in vantaggio grazie alla rete di Lukaku, poi non hanno saputo sfruttare la ghiotta occasione dagli undici metri, con Luataro che si fa ipnotizzare da Skorupski. La squadra di Conte perde punti fondamentali in ottica Scudetto ed ora deve guardarsi le spalle dall’Atalanta che insegue ad un punto di distacco. Vediamo ora insieme i Top & Flop di Inter-Bologna.

