I Top&Flop di Inter-Fiorentina: Handandovic torna super, Ranocchia entra bene. Eriksen e Sanchez sotto tono

Nella serata in cui l’Inter avrebbe dovuto riscattare la prestazione opaca dell’Olimpico contro la Roma, nonostante il pareggio acciuffato in extremis, la formazione nerazzurra si infrange in un altro pareggio contro la Fiorentina. La squadra di Antonio Conte riesce a far meglio degli avversari tenendo i viola schiacciati nella loro metà campo per buona parte del match, ma soprattutto sul finale non riesce ad aumentare il ritmo e trovare la zampata finale, accontentandosi così di un pareggio senza reti.

