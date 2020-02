I Top&Flop di Inter-Ludogorets: Sanchez il più brillante, Eriksen fa la differenza. Brozovic poco concentrato

Pratica archiviata già nel primo tempo per l’Inter che regola il Ludogorets per 2-1 in un San Siro surreale a porte chiuse e festeggia così il passaggio del turno agli ottavi della competizione. Partita decisa dal vantaggio degli ospiti con Cauly al 26′ prima del pareggio nerazzurro con l’autogol di Terziev su tiro di Biraghi al 31′. Di Lukaku, con un po’ di fortuna, la rete che chiude il match sul finire di primo tempo al 45’+4. Diamo nel dettaglio un’occhiata ai top & flop del match in base ai voti della nostra redazione.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!