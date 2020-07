I Top&Flop di Inter-Napoli: Lautaro e Lukaku trascinatori, Handanovic nella veste migliore

Non era per niente semplice riuscire a vincere il match di ieri sera contro un Napoli tutto sommato da un periodo positivo a livello di condizione. Soprattutto, all’Inter vanno i meriti per aver chiuso in anticipo la sfida ed aver continuato ad attaccare alla ricerca del 3-0. In vista dello scontro diretto di sabato sera contro l’Atalanta, la formazione di Antonio Conte partirà con un leggero vantaggio in classifica.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<