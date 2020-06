I Top&Flop di Inter-Sampdoria: Eriksen e la LuLa funzionano bene insieme. Qualche incertezza in difesa

Grazie alle reti di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, l’Inter passa a San Siro per 2-1 ai danni della Sampdoria. La formazione di Antonio Conte si fa così pericolosa in classifica e torna a -6 dalla Juventus e -5 dalla Lazio. Già stasera i bianconeri torneranno in campionato in un match che si preannuncia sulla carta complicato contro il Bologna, mentre i biancocelesti giocheranno mercoledì a Bergamo in una trasferta difficilissima contro l’Atalanta.

