I Top&Flop di Lazio-Inter: Young convince tutti, Padelli ne combina un’altra. Lautaro e Skriniar assenti

Seconda sconfitta consecutiva per l’Inter dopo quella maturata in Coppa Italia lo scorso mercoledì contro la Lazio. In campionato, invece, è la seconda volta che i nerazzurri cadono contro un avversario visto che l’unico risultato negativo risaliva allo scorso ottobre quando a San Siro la Juventus riuscì a vincere 1-2 nello scontro diretto. Sicuramente non è stata una prestazione interamente da buttare, ma la mancanza di carattere in alcuni tratti salienti si è fatta sentire.

