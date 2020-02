I Top&Flop di Ludogorets-Inter: prima gioia per Eriksen, Lukaku glaciale, Lautaro nervoso

Inizia nel migliore dei modi il nuovo cammino dell’Inter in Europa League. A Razgrad contro il Ludogorets, i nerazzurri passano prima in vantaggio con il primo gol alla Beneamata di Eriksen e poi raddoppiano nel finale di gara con Lukaku, preciso dal dischetto nel siglare lo 0-2 dell’andata dei sedicesimi di finale. Diamo un’occhiata alle migliori ed alle peggiori prestazioni dei protagonisti, in scena in Bulgaria nel primo match europeo del 2020.

