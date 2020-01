I Top&Flop di Napoli-Inter: Lukaku è inarrestabile! La Lu-La vola, Skriniar non convince

Una vittoria importante quella di ieri sera per l’Inter che espugna il campo del Napoli e torna in vetta alla classifica a pari punti con la Juventus. Ottava vittoria in nove trasferte per la squadra di Conte che – ancora una volta – grazie alle reti dei gemelli del gol Lukaku e Lautaro spediscono all’inferno i ragazzi di Gattuso.

Ecco – di seguito – i migliori e i peggiori di Napoli-Inter:

LUKAKU 8 – Una doppietta per rispondere alla tripletta di Cristiano Ronaldo e per riportare l’Inter in vetta al campionato. Su questa vittoria c’è la sua firma, Lukaku dimostra ancora una volta perché è diventato l’acquisto più costoso della storia dell’Inter. A campo aperto è una sentenza, ricuce e aiuta la squadra duettando meravigliosamente con Lautaro.

LAUTARO 7,5 – La sua prestazione è da vero numero 10. Delizia il San Paolo con giocate che fanno stropicciare gli occhi, inventa un passaggio dal nulla per Brozovic che dà il via all’azione del raddoppio di Lukaku. Nel secondo tempo chiude il match con un gol da bomber vero, approfittando di un regalo di Manolas. L’intesa con Lukaku è meravigliosa e sembra crescere di partita in partita.

DE VRIJ 7 – Ancora una volta è il migliore della difesa. Sempre puntuale al centro dell’area di rigore nel neutralizzare gli spioventi e i cross degli esterni di Gattuso, elegante in uscita e in fase d’impostazione. Provvidenziale il suo salvataggio con Callejon fermato a pochi passi da Handanovic.

SKRINIAR 5 – Sale in ritardo e mantiene Callejon in posizione regolare, un pesante errore che fa rientrare il Napoli in partita in un momento in cui il match era in pieno controllo dell’Inter. Non sembra ancora essersi adeguato completamente alla difesa a 3 di Conte, salterà la sfida contro l’Atalanta a causa di un cartellino giallo rimediato a fine gara.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!