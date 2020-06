I Top&Flop di Parma-Inter: Eriksen un fantasma, Bastoni attaccante aggiunto. Sanchez prezioso

Rimonta completata e tre punti fondamentali in cassaforte per l’Inter che vince al Tardini nel finale e torna al successo contro il Parma dopo il pareggio casalingo con il Sassuolo. De Vrij e Bastoni negli ultimi istanti del match ribaltano l’iniziale vantaggio di Gervinho e regalano il successo alla Beneamata di Conte nel Sunday Night di Serie A. Diversi i protagonisti della sfida, in positivo ma anche in ombra rispetto alle aspettative legate al match. Vediamo insieme i top & flop di Parma-Inter.

