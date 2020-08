I Top&Flop di Sigilia-Inter: Barella e Bastoni lottano, Gagliardini fuori luogo

Alla fine ha vinto il Siviglia. L’Inter ha perso la grande occasione di raggiungere il tanto ambito trofeo europeo, che in casa nerazzurra manca dal 1998. La squadra di Antonio Conte era riuscita anche a passare in vantaggio grazie al rigore trasformato da Lukaku, ma al termine dei novanta minuti il risultato sorride agli spagnoli, che portano a casa il trofeo grazie alla vittoria per 3 a 2. Ecco i Top&Flop di Siviglia-Inter.

