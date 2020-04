Iachini: “Chiesa come Dybala, il futuro è dalla sua parte. Scudetto? L’Inter c’è. Su Castrovilli…”

Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per parlare dei temi più caldi che tengono banco in casa viola. A partire dal futuro di Federico Chiesa, oggetto dei desideri di Inter e Juventus: “Con Federico quando ci siamo conosciuti sono bastate due parole. Abbiamo avuto subito un ottimo feeling. Lui è un ragazzo d’oro sia sul piano umano che su quello professionale. Ed è un grandissimo calciatore. Il futuro è dalla sua parte. Sono felice che sia tornato nuovamente a sorridere e a fare prestazioni importanti. E sono contento che da parte sua emerga una gran voglia di continuare insieme”.

Il paragone con Dybala: “Sul piano della vivacità, della velocità, della tecnica in velocità e della pericolosità sicuramente si. Probabilmente Dybala è più attaccante ma Federico sta lavorando per poter essere determinante anche in quella zona del campo. Come dimostrano i gol e le occasioni che sta avendo ultimamente”.

Su Castrovilli: “Se può segnare di più? Si, Gaetano ha nelle sue corde questa capacità. Lui ha grandi abilità tecniche e di inserimento: può diventare un calciatore da almeno 7-8 gol a stagione”.

La lotta scudetto: “Se lo giocheranno Juve e Lazio. C’è anche l’Inter anche se è un passo indietro in classifica. Ma non dimenticate che se ripartiremo nessuno saprà a cosa andrà incontro. Sarà una storia tutta da scoprire. Sarà tutto anomalo. La preparazione, gli spalti vuoti. Troppe incognite per sbilanciarsi in pronostici”.

