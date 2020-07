Ibrahimovic da record: è il primo a tagliare il traguardo dei 50 goal con Milan e Inter

Zlatan Ibrahimovic è sempre stato un calciatore fenomenale, sia per la personalità che per le doti che ha mostrato in campo negli anni di carriera. Idolo dei tifosi della Juventus prima, dell’Inter poi e ora del Milan, lo svedese sembra non sentire lo scorrere del tempo, continuando a regalare giocate di classe e record.

Questa sera infatti, nonostante le 38 primavere, l’attaccante è diventato il primo calciatore della storia ad aver siglato almeno 50 reti sia con l’Inter (57 per la precisione) che con il Milan. L’ennesima riprova della capacità di Ibra di segnare un’epoca con il proprio stile unico.

