Ibrahimovic parla del derby di Milano: “Il più bello che ho giocato, l’ho vinto sia con l’Inter che con i rossoneri”

Giornata di conferenze in casa Milan, che quest’oggi presenta il nuovo acquisto Zlatan Ibrahimovic, tornato in rossonero a 38 anni dopo le esperienze in Francia, Inghilterra e Stati Uniti. Inevitabilmente il suo arrivo ha riacceso anche la rivalità con l’Inter, club con cui ha vinto diversi scudetti in Italia ed a cui ha anche segnato una volta passato dall’altra sponda della città.

Rispondendo ad una domanda posta dai giornalisti in conferenza, Ibrahimovic ha parlato anche della sfida contro i nerazzurri: “I derby sono sempre belli, io ho vinto sia in maglia nerazzurra che in quella rossonera. Ho giocato diverse stracittadine in tutto il mondo, però ho sempre ripetuto che quello di Milano è il più bello. Non so come ci arriverò, perché ora posso pensare solo partita dopo partita, ora guardo all’amichevole odierna ed alla sfida con la Sampdoria, poi ci penseremo”.

