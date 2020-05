Icardi alla Juventus? Marchisio non ha dubbi: “Troverebbe l’ambiente adatto”

Nel corso di una lunga intervista concessa a Fanpage.it, l’ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio ha analizzato la situazione che coinvolge Mauro Icardi, lontano da una possibile riconferma all’Inter e sempre più vicino ad un futuro parigino, con il club di Leonardo al lavoro per riscattare l’attaccante.

“Lo vedrei bene alla Juventus – dice Marchisio – perché è un grandissimo giocatore che ha ancora grandi margini di crescita. Di certo troverebbe troverebbe l’ambiente adatto. Bisognerà però vedere come sarà il mercato dopo questo stop. Penso che sarà un’estate intensa per tutti i dirigenti”. Queste le parole di Claudio Marchisio in merito al possibile futuro di Mauro Icardi. L’ex centrocampista della Juventus e della Nazionale accoglie in maniera positiva l’eventuale arrivo dell’argentino a Torino, in vista della prossima sessione di mercato.

