Icardi, quale sarà il futuro? Il PSG tentenna sul riscatto, la Juventus fiuta l’occasione e l’Inter attende

La prossima sessione estiva di calciomercato avrà di certo un protagonista: Mauro Icardi. L’attaccante argentino lo è stato anche lo scorso anno, quando dopo la polveriera scoppiata in casa Inter, fu ceduto in prestito con diritto di riscatto al PSG. Dopo un grande inizio di stagione, l’ex nerazzurro ha vissuto un momento di down dovuto anche ai rapporti non idilliaci con mister Tuchel. Ecco quindi che questa estate, con ogni probabilità, sarà servita un’altra telenovela, con il panzer argentino sulla copertina.

La società parigina non ha ancora sciolto i dubbi sul futuro del calciatore, sarà permanenza o cessione? La Juventus, è da tempo sulle tracce dell’ex capitano della Beneamata, con Paratici sempre in orbita Wanda Nara, agente e moglie di Mauro. La bomba però, arriva direttamente dai colleghi di Calciomercato.it: nel contratto siglato tra Icardi e il PSG ci sarebbe infatti una cluasuola. L’eventuale conferma a Parigi è subordinata quindi all’assenso dell’ex numero nove interista, ma adesso resta da capire l’intenzione del DS Leonardo che potrebbe quindi riscattare il bomber classe ’93, per intavolare anche successivamente una trattativa con la Vecchia Signora.

Attenzione alle contropartite, ai parigini piace molto Pjanic, mentre Dybala è dichiarato al momento incedibile. Da non escludere così la carta Alex Sandro, il brasiliano era stato già un obiettivo del club di Al-Khelaifi in passato e sembra non vivere più i bei tempi della gestione Allegri. Altra ipotesi sarebbe quella del mancato riscatto e del ritorno ad Appiano Gentile, con l’Inter disposta a trattare il suo cartellino, a patto che venga confermata la valutazione di 70 milioni. Sullo sfondo oltre la Juve ci sarebbero Real Madrid e Chelsea.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!