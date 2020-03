Icardi chiodo fisso di Paratici: nuovo assalto bianconero a giugno?

Mauro Icardi non sembra trovare pace. Dopo un avvio di stagione molto positivo, anche a Parigi l’ex numero 9 nerazzurro sembra essere riuscito ad inimicarsi buona parte dello spogliatoio e a compromettere la sua permanenza in Francia. Pare infatti che nelle ultime settimane le possibilità dell’Inter di monetizzare facilmente da una sua cessione oltralpe siano crollate drasticamente, insieme alla sua media goal. I proclami di Wanda si sono di molto ridimensionati durante questa stagione, tuttavia il destino del bomber argentino sembra ormai segnato, a meno di clamorosi ribaltoni: tornerà a Milano da separato in casa.

Posto che all’Inter Icardi non troverà mai più spazio, gli scenari praticabili sono pochi. Ovviamente Paratici, che ha sempre avuto un debole per l’attaccante e gradirebbe molto sgambettare l’ex mentore Marotta, rimane vigile e pronto all’azione. Certo è che i nerazzurri non svenderanno quello che, nonostante tutto, rimane un patrimonio considerevole. Suning e Marotta non hanno alcuna intenzione di svendere o regalare ad una diretta rivale Maurito. Probabile che in estate ne vedremo (di nuovo) delle belle.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!