Icardi-Inter, indizio su Instagram? Wanda Nara: “L’amore più onesto, sincero e autentico”

Wanda Nara, moglie-agente di Mauro Icardi, non perde occasione per lanciare segnali attraverso i suoi profili social. La showgirl, in virtù dell’anniversario di quell’Inter-Empoli che regalò nuovamente la Champions League alla squadra di Spalletti, ha ricondiviso sulle sue stories Instagram una serie di foto di tifosi che si augurano un ritorno del marito in nerazzurro. Al termine di esse, è comparsa poi un’altra foto che ritrae i due coi colori nerazzurri, e la scritta: “L’amore più onesto, sincero e autentico”. Eccola qui di seguito.

