Icardi, Juventus sempre in agguato: bianconeri al lavoro per il colpo dal PSG

C’è sempre il nome di Mauro Icardi tra i sogni nel cassetto della Juventus. I bianconeri continuano a tenere d’occhio il centravanti argentino, finito al Paris Saint-Germain in prestito dopo il lungo corteggiamento della scorsa estate con la Vecchia Signora. Calciomercato.com racconta di Maurito come prima scelta di Fabio Paratici per l’attacco bianconero a prescindere da quello che sarà l’allenatore che siederà in panchina allo Stadium nella prossima stagione.

Il Paris Saint-Germain continua a riflettere in vista del riscatto, consapevole del fatto che acquistandolo a 70 milioni potrebbe rivenderlo altrove per una cifra superiore, ma con i bianconeri in agguato. Potrebbero servire un centinaio di milioni alla Juventus per acquistarlo dal PSG evitando trattative complicate con l’Inter. Il tutto con la possibilità di inserire anche eventuali pedine di scambio, da De Sciglio a Kurzawa passando per Paredes e lo stesso Meunier, con i francesi sempre innamorati di Pjanic e Dybala. Percorso dunque facilitato via Parigi per Icardi alla Juventus, il tutto sotto gli occhi dell’Inter che attende il riscatto dal club di Tuchel.

