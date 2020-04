Icardi, Napoli sempre in corsa: decisivi i colloqui con l’Inter

Il profilo di Mauro Icardi, oggi al PSG, resta al centro degli interessi di mercato dei maggiori club d’Europa, pronti a strapparlo all’Inter nel prossimo mercato estivo. I francesi riflettono in ottica riscatto: 70 i milioni da versare nelle casse dei nerazzurri per l’acquisto a titolo definitivo. Intanto anche la Serie A studia le mosse per accorciare le distanze con l’argentino, con Juventus e Napoli che si muovono in vista del colpaccio.

Ai microfoni di CalcioNapoli24, l’esperto di mercato Ciro Venerato ha raccontato alcune novità in merito al corteggiamento degli azzurri, sempre stuzzicati dal profilo di Icardi: “Mateta del Mainz è nella lista di Giuntoli ma non è in cima ai desideri. Prima di lui andranno sondati altri profili di attaccanti ritenuti più forti: Jovic in primis, mentre per Icardi è tutto aperto. Se l’Inter ed il giocatore saranno disponibili se ne potrà riparlare. Ma prima bisognerà far cassa con alcune cessioni eccellenti, come Koulibaly”. Napoli sempre in corsa dunque per Icardi: tanto, se non tutto, dipenderà anche dalla posizione del club nerazzurro, in attesa di conoscere le novità in arrivo da Parigi.

