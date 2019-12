Icardi: “L’Italia ha sviluppato la mia intelligenza in campo. Ibra? Non sapevo di aver battuto il suo record”

Mauro Icardi, attaccante del PSG ed ex capitano dell’Inter, ha commentato la sua esperienza in Francia e questi primi mesi vissuti con il club parigino ai canali ufficiali del club. Ecco le sue parole:

ESPERIENZA – “A Barcellona ho imparato molto sulla tattica e sulla tecnica. La filosofia del gioco è molto forte. Mi ha aiutato in Italia ad adattare e comprendere il gioco. Lo stesso vale per il mio movimento in campo, perché in Italia non erano abituati alle mosse che ho fatto. Tutto ciò ha sviluppato la mia intelligenza di gioco in campo. La tattica e l’impatto fisico hanno anche creato il giocatore che sono oggi”.

RECORD IBRAHIMOVIC – “Non sapevo di averlo battuto ed è motivo di orgoglio raggiungere questo genere di cose e fare la storia per una squadra come Paris Saint-Germain. Cerco di essere sempre preparato e di essere sempre un’opzione per i miei compagni di squadra con le mie corse e i miei movimenti in modo che possano trovare un giocatore libero in attacco. Sono sempre pronto e concentrato a muovermi il più rapidamente possibile non appena ricevo la palla“.

COMPRENSIONE – “Abbiamo una squadra con molti giocatori di qualità. La squadra ha spesso il possesso della palla e io, come attaccante, cerco di essere la prima linea di difesa. Esco anche per cercare di aprire spazi. Le squadre avversarie siedono in profondità e non c’è molto spazio nel rigore. Ecco perché aiuto i miei compagni di squadra il più possibile, con o senza palla, creando spazio. Aiuta la squadra a segnare gol. Questo è il gioco di squadra“.

CONSIGLIO AI GIOVANI – “È molto difficile raggiungere il livello più alto. Il consiglio che do sempre ai bambini è di lavorare sodo e divertirmi giocando a calcio. E se un giorno avranno l’opportunità di raggiungere il livello più alto, dovrebbero essere coerenti, professionali e diventare giocatori e persone responsabili“.

