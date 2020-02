Icardi, che ti succede? Tuchel non si sente sicuro: “Se gli attaccanti non hanno quel tocco magico…”

Mauro Icardi sta vivendo un momento particolare nella sua stagione al PSG. La prima parte è stata strepitosa, con ben 17 gol in 18 partite con la maglia parigina per la felicità anche della dirigenza dell’Inter. Mauro resta un giocatore nerazzurro: ancora da capire quali saranno i piani della società a giugno, oltre quelli dei francesi, che possono esercitare il diritto di riscatto fissato a 75 milioni di euro.

Dopo una prima parte di campionato a dir poco scoppiettante, l’argentino originario di Rosario si è fermato. Come ricorda Calciomercato.it, l’ex capitano dell’Inter è rimasto a digiuno per ben 6 partite consecutive tra campionato e coppa, salvo poi ritrovare la via della rete martedì contro il Nantes. Le tante occasioni sprecate, però, non lasciano tranquillissimo Thomas Tuchel. Alla vigilia della sfida contro il Lione, il tecnico tedesco ha parlato proprio di Icardi in conferenza stampa e del suo momento no: “Sono un po’ preoccupato, perché se gli attaccanti non hanno quel tocco magico… Mauro ha avuto delle grandi chance contro il Nantes, in un altro momento della stagione quello sarebbe stato gol, invece ci pensa troppo, in questo momento è meno istintivo. La fiducia con la rete e il ritmo, però, si ritrovano solo giocando e segnando, spero che il gol di martedì sia un nuovo punto di partenza”.

