Icardi al veleno: “PSG? Superiore a quanto ho conosciuto prima. Qui tutta un’altra dimensione”

Dopo il ‘like’ ad un post di Bonucci sullo scudetto conquistato con chiaro riferimento all’Inter e ad Antonio Conte, Mauro Icardi continua a non farsi volere troppo bene da suoi ex tifosi nerazzurri. Il centravanti argentino, nel nuovo estratto dell’intervista concessa a France Football, infatti, ha lanciato un messaggio al veleno nei confronti del suo vecchio club, minimizzandone l’importanza globale rispetto al Paris Saint Germain. Queste le sue parole su quello che definisce come un salto di categoria per la sua carriera:

PSG – “Come vedevo il PSG dall’Italia? Per me erano una squadra impressionante. Grandissimi giocatori hanno indossato questa maglietta. All’epoca, trasferirmi in un club come il PSG mi sembrava impossibile, ma ho avuto l’occasione di firmare per loro e ora vivo qui la quotidianità. Sono molto felice di fare parte di questo grande club oggi. Quello che mi ha stupito di più quando sono arrivato? Che il PSG è decisamente superiore a quello che ho conosciuto prima. Sono andato dalla Sampdoria all’Inter, ma il PSG è tutta un’altra dimensione. Il PSG è uno dei migliori club al mondo e trasferirmi qui mi ha permesso di raggiungere un nuovo livello nella mia carriera”.

CARRIERA – “Chiudere la carriera a Parigi? Francamente, è una domanda a cui è impossibile rispondere. Non si sa mai… Per stare in un club come questo, bisogna dimostrare di cosa si è capaci partita dopo partita e stagione dopo stagione. Non appena sei più al livello, devi rendertene conto e partire”.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<