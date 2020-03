ICC – Coronavirus, annullate le gare in Asia: spunta l’ipotesi Nordamerica

Non verrà disputata in Asia l’edizione 2020 dell’International Champions Cup, torneo di caratura internazionale divenuto un appuntamento fisso per i club europei. Rispetto agli scorsi anni, secondo quanto fatto filtrare dalla BBC, nel nuovo calendario non saranno previsti incontri tra i club partecipanti in terra asiatica, a causa del coronavirus che negli ultimi due mesi ha provocato migliaia di contagi e numerosi morti.

Il torneo internazionale negli ultimi anni ha visto la partecipazione dei migliori club d’Europa, di Real Madrid, Barcellona, Inter, Juventus, Paris Saint-Germain, Manchester United, Tottenham, Benfica, Milan e Bayern Monaco. Tra le prime ipotesi più gettonate per il futuro della competizione, si sta già parlando di un dirottamento dei match in Nordamerica, secondo una formula più ridotta a causa del’Europeo e della Copa America della prossima estate.



