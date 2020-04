ICC, l’annullamento duro colpo per l’Inter e le altre italiane: i dati sulle perdite

Si accumulano le perdite e le preoccupazioni anche per le squadre di calcio in questi tempi complicati. Per quanto l’annullamento dell’International Champions Cup fosse necessario per via del Covid-19, va comunque considerato un danno economico piuttosto importante per le società partecipanti. In particolare, come evidenziato da Calcio & Finanza, i club italiani pagheranno un dazio molto esoso dalla cancellazione del torneo.

Senza contare infatti i mancati incassi derivati dal merchandising nei paesi in cui si sarebbe giocato (Asia e Stati Uniti), vanno calcolati gli introiti andati in fumi dalle partite vere e proprie. L’Inter sarebbe la società meno colpita, con “solo” un 6% di perdita (2 milioni) sugli incassi totali derivati dalle partite dell’anno. Il Milan invece perderà l’8%, la Juventus il 9%. La Fiorentina addirittura il 24%. Un vero e proprio disastro.

Dati allarmanti e da non prendere assolutamente alla leggera, dato che andranno a sommarsi all’enorme rinculo finanziario di un’eventuale annullamento di campionati e coppe europee. Qualche milione sembra poca cosa in rapporto all’enorme mole di denaro che gira intorno ad un top club, ma sono proprio queste manifestazioni e questi surplus che consentono di rimanere a determinati livelli.

