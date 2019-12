Il Barcellona fa muro per Vidal. Il giocatore: “Felice in blaugrana, poi si vedrà”

Serve una mossa che possa sbloccare l’affare, altrimenti Vidal resterà blaugrana ancora a lungo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Barcellona avrebbe già ribadito al giocatore la necessità di blindarlo, senza via di uscita per la cessione. Uno come il cileno per i catalani è insostituibile e l’agente Felicevich avrebbe già incassato il no dei vertici all’addio.

Intanto il quotidiano riporta le parole del giocatore rilasciate in Cile dove è atterrato ieri per le vacanze. “E’ il mio procuratore che si occupa di queste cose – ha dichiarato Vidal – ed io faccio il mio lavoro e non ci penso. Per ora sono felice al Barcellona, ma quando tornerò di vedrà”. I nerazzurri hanno presentato la loro offerta e sono costretti all’attesa. Prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni e nessuna voglia di modificare i propri piani per accontentare il Barcellona, con Marotta ed Ausilio impegnati anche su altri fronti, aspettando lo sblocco per l’affare Vidal.

