Il Barcellona prova a farsi avanti per Giroud: sei mesi di contratto da vice Suarez

La trattativa ancora in fase di sblocco per l’addio di Politano ai nerazzurri rischia di rallentare ulteriormente l’assalto dei nerazzurri ad Olivier Giroud. Come riportato da Goal.com, l’attaccante francese – congelato dall’Inter ma con l’affare ancora in attesa di risoluzione – è finito nel mirino del Barcellona, al lavoro per regalare a Setién un nuovo numero nove dopo l’infortunio rimediato da Luis Suarez.

La notizia, lanciata questa mattina dal quotidiano spagnolo Sport e ripresa dal portale online, racconta di un possibile contatto per l’ex Arsenal, con un contratto già pronto per soli sei mesi in blaugrana, in attesa del recupero dell’uruguaiano Suarez finito ko. I nerazzurri, costretti a fare i conti con la grana Politano, rischiano di perdere definitivamente il proprio obiettivo per l’attacco, indicato da Antonio Conte come profilo principale per il reparto avanzato interista. Pressing Barcellona per Olivier Giroud: catalani a caccia di un numero nove a tempo determinato.