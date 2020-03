Il caos di Parma-Spal fa il giro del mondo. I giornali stranieri: “Così è una farsa”

Parma-Spal, una delle partite della 26esima giornata di Serie A da recuperare, ha subito ulteriori modifiche rispetto alle decisioni prese nel corso della settimana. Quello che è accaduto in tarda mattinata allo Stadio Tardini, resta forse l’episodio più emblematico della situazione sportiva italiana legata all’emergenza Covid-19, ed ecco perché ovviamente non è passato in secondo piano sia nel Bel Paese sia oltre confine.

La gara tra i ducali e la squadra di Di Biagio si sarebbe dovuta giocare alle 12.30, una volta che le due compagini erano nel tunnel pronte a fare il loro ingresso in campo, sono state richiamate negli spogliatoi per attendere una decisione che ha dell’incredibile: ipotesi campionato sospeso. Dopo due rinvii, il primo di mezz’ora e il secondo di un quarto d’ora, la decisione finale è stata quella di disputare la partita alle 13.45, così come il resto del turno.

Notizia che ha fatto il giro del mondo naturalmente. Vediamo quindi le reazioni dei quotidiani esteri, partendo dall’Inghilterra.

MIRROR: “Così è una farsa”

Questa è l’apertura del Mirror, che descrive come i giocatori di entrambe le squadre sono dovuti rientrare negli spogliatoi a pochi istanti dal fischio d’inizio.

THE SUN: “La Serie A è nel caos”

Anche il The Sun sottolinea la grave situazione che circonda il calcio italiano e l’assurda decisione presa questo pomeriggio a Parma.

Dall’Inghilterra passiamo alla Spagna, partendo da AS: “Chiesta la sospensione della Serie A”

In Spagna rimbalza la notizia della possibile sospensione del campionato, con la richiesta di Tommasi e del ministro Spadafora.

MUNDO DEPORTIVO: “La Serie A può essere sospesa”

Anche in Catalogna l’episodio del Tardini si prende le prime pagine dei quotidiani sportivi.

In Francia rimbomba la notizia grazie a L’Equipe: “Parma-Spal ritarda dopo la richiesta del ministro dello sport di sospendere la Serie A”

Anche i quotidiani transalpini riportano il clamoroso episodio di oggi. L’Equipe sottolinea la possibilità che il campionato italiano si fermi dopo la chiamata del ministro dello Sport Spadafora.