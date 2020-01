Il Chelsea piomba su Mertens: Blues pronti ad anticipare tutti per l’assalto al belga

Il Chelsea prova ad anticipare tutti per assicurarsi la firma di Dries Mertens. Come riportato infatti da Gianluca Di Marzio sul proprio sito, i Blues sarebbero alla ricerca di un attaccante ed avrebbero deciso di muoversi in fretta per portare il belga a Londra già a gennaio. L’attaccante, seguito anche dall’Inter soprattutto per il prossimo mercato estivo, rischia di salutare anticipatamente la Serie A per sposare la sua nuova avventura in Premier League.

In caso di arrivo in Inghilterra già a gennaio, l’inserimento in rosa di Dries Mertens andrebbe a liberare definitivamente Olivier Giroud in ottica futura, con il gigante francese che al momento sembrerebbe lontano dall’Inter e pronto ad una stretta di mano con il Tottenham. Chelsea con decisione sul belga del Napoli, ancora alle prese con la questione rinnovo e già nel mirino dei nerazzurri per il prossimo giugno.



