Il Covid dilaga in Sud America: contagiato anche l’ex nerazzurro Ricky Alvarez

Ricky Alvarez sembrava potesse essere il giocatore da cui provare a ricostruire una basa vincente per l’Inter in difficoltà dell’immediato post Triplete. La promessa argentina tuttavia non è mai riuscita a sbocciare definitivamente e a conquistare il cuore dei tifosi.

Ora, mentre milita al Velez in patria, un evento spiacevole lo ha colpito. Come riportato infatti in un comunicato ufficiale del club, Alvarez è entrato a contatto, insieme al compagno Thiago Almada, a persone contagiate dal virus Covid-19 e lo hanno contratto a loro volta. Il Velez ha rassicurato sulle condizioni di salute dei due tesserati, che sono stati isolati nelle loro abitazioni e sono sotto stretto controllo medico, ma al momento stanno bene.

