Il ct del Cile racconta Sanchez: “All’Inter un anno difficile, ma ha ancora tanto da dare al calcio mondiale”

Il ruolo di stella più luminosa all’Udinese e poi un trasferimento, quasi traumatico, al Barcellona. Un passato ricco di alti e bassi per Alexis Sanchez, oggi all’Inter in attesa di poter tornare finalmente protagonista. Della sua carriera particolare e piena di cali drastici, anche emotivi, ne ha parlato il ct del Cile Reinaldo Rueda in un’intervista concessa al quotidiano spagnolo Sport.

BARCELLONA – “Ci sono diversi fattori che si uniscono insieme perché un giocatore straordinario non riesca a trionfare in un determinato club. Dopo essere stato protagonista in altre squadre, arrivare al Barcellona ed occupare un ruolo secondario paga. In passato è successo anche ad altri giocatori. In pochi sono riusciti ad adattarsi sin da subito a questo nuovo ruolo, forse Neymar e lo stesso Vidal hanno dimostrato questa capacità”.

INTER – “Per Sanchez è stato un anno molto difficile, davvero complicato. Anche il suo addio all’Arsenal, nel suo primo anno al Manchester United. Venne in Copa America in Brasile e fu sfortunato quando si fece male ad Alicante, in un’amichevole contro la Colombia. In prestito all’Inter ha vissuto lo stesso e quando stava per recuperare è arrivato il caos della pandemia. Bisogna sperare che passi tutto in fretta perché parliamo di un gran professionista, ha una grande cultura dell’allenamento e contribuisce a tenere alto il livello di qualsiasi club che possa dargli un’opportunità. Ha ancora tanto calcio da mettere in mostra ad alti livelli”