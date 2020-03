Il dilemma di Timo Werner: “Scegliere un grande club o fare la storia col Lipsia?”

Timo Werner dovrà scegliere. L’attaccante del Lipsia, come raccontato ai microfoni di Sky Sports, nel prossimo mercato estivo dovrà scegliere se sposare un progetto in un grande club o continuare a sognare con la maglia dei tedeschi.

“In questo momento – racconta Werner – ci sono due differenti situazioni. La prima è essere parte di una squadra come Liverpool o Manchester City che hanno un ottimo livello di squadra e dei grandi allenatori. Ma è questo il dilemma: andare in quel tipo di squadra o vivere qualcosa di eccezionale con la mia squadra? Ci sono anche club che hanno bisogno di grandi cambiamenti perché non sono più in grado di competere a grandi livelli, come il Manchester United”. Tutti lo vogliono, dal Liverpool al Barcellona passando anche per l’Inter che lo insegue come possibile sostituto di Lautaro in caso di addio dell’argentino. Ma Timo Werner dovrà scegliere il suo futuro: se dovesse partire, le big saranno lì ad aspettarlo.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!