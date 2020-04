Il Fenerbahce spinge per Asamoah: sulle sue tracce anche l’Hoffenheim

Potrebbe scrivere la parola fine sulla sua avventura all’Inter Kwadwo Asamoah. Come riportato infatti da Football Ghana, l’esterno dei nerazzurri sarebbe finito nel mirino del Fenerbahce, pronto a tentare il giocatore in modo da completare la batteria di esterni del club di Istanbul.

Secondo il portale online infatti, Asamoah rappresenterebbe il profilo ideale per rinforzare la corsia esterna del club secondo la dirigenza del Fenerbahce, pronta a bruciare la concorrenza dell’Hoffenheim, anch’esso pronto a tentare il ghanese. Ancora un anno di contratto per l’ex Udinese con l’Inter anche se in realtà, secondo Football Ghana, la proposta dei turchi avrebbe attirato gli interessi del giocatore già dallo scorso febbraio. Rumors di calciomercato anche per Kwadwo Asamoah, costretto ai box a causa di un lungo infortunio in stagione ed ora circondato dalle voci di addio.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!