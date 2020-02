Il Giornale esalta la prova di Bastoni: “Mancini non potrà portarlo agli Europei”

Finalmente un clean sheet per l’Inter in campionato: ieri sera la squadra di Antonio Conte ha sofferto il giusto contro l’Udinese e portato a casa la partita meritando grazie alla doppietta di Lukaku. Non era semplice, soprattutto per una difesa a 3, tenere a bada il duo Okaka-Lasagna ma i nerazzurri non si sono scomposti ed hanno giocato una partita attenta e solida.

Uno dei migliori è stato sicuramente Alessandro Bastoni. Il 20enne ex Atalanta è la grande sorpresa di questa stagione, avendo superato nelle gerarchie addirittura un difensore del calibro di Diego Godin. Conte si fida molto di lui e anche ieri ha sfornato l’ennesima prova convincente. Il Giornale infatti nell’edizione odierna, oltre a mettergli un 6,5 in pagella, si sbilancia: “Mancini non potrà non portarlo agli Europei, cresce di partita in partita”. La Nazionale ha in casa un altro gioiello.



