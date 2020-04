Il Giornale – Nuova data di ripartenza il 25 maggio: ecco il motivo

E’ stata una notizia difficile da digerire quella di ieri sera data dal premier Giuseppe Conte sulla ripresa degli allenamenti: mentre tutti facevano i calcoli sul 4 maggio, gli allenamenti collettivi degli alteti professionisti potranno invece partire solo dal 18, dunque 14 giorni più tardi. Il campionato di Serie A dunque si riduce a tempi davvero strettissimi per la fine, che ora diventa quasi utopia.

Come riporta Il Giornale però spunta una nuova data ancora più lontana: il 25 maggio. Motivo? Dare modo a tutte le società di adempiere alle condizioni di sicurezza all’interno dei propri centri sportivi. Dunque sempre un lunedì, ma sette giorni più tardi, si riprenderebbero le attività. I vertici spingono ancora per la ripresa, il caos non termina qui.



