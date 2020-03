Il governatore Fontana: “Chiudiamo tutto in Lombardia”

E’ stata chiesta ufficialmente la chiusura di tutte le attività in Lombardia per arrestare un contagio che nelle ultime settimane ha messo a dura prova la sanità lombarda. Il governatore Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, intervenuto ai microfoni di LA7, ha riportato la propria richiesta recapitata direttamente al governo al fine di contenere un’emergenza sin qui inarrestabile.

“Abbiamo chiesto la chiusura di tutto”. Telegrafico ma sicuramente di grande impatto emotivo, il messaggio rilasciato da Fontana. Qualora dovesse essere preso questo provvedimento, anche il mondo del calcio dovrebbe così adeguarsi alle disposizioni. L’Inter, che sta aspettando dalla Uefa una risposta in merito al match di Europa League in programma domani sera a San Siro contro il Getafe, vedrebbe a quel punto la gara sospesa o rinviata e spostata in altri paesi.

