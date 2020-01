Il Lecce prepara la sfida contro l’Inter: Falco e Farias lavorano a parte, Tabanelli saluta

Dopo il pareggio casalingo dei nerazzurri contro l’Atalanta, la squadra di Antonio Conte tornerà in campo nel pomeriggio di domenica per la sfida in casa del Lecce. Impegno particolare quello che dovrà affrontare la Beneamata, in trasferta contro i salentini di Liverani affamati di punti. I giallorossi si sono allenati questo pomeriggio per preparare al meglio la gara del Via del Mare. Hanno lavorato a parte – si legge sul sito ufficiale del club – sei calciatori: Bleve, Calderoni, Falco, Farias, Majer e Shakhov.

Lecce concentrato non solo in campo ma anche sul mercato. I salentini hanno infatti completato un’importante operazione in uscita. Andrea Tabanelli è un nuovo giocatore del Frosinone ed è stato ceduto a titolo definitivo dai salentini. Pensa anche a sfoltire la rosa il presidente Sticchi Damiani, il tutto prima di ricevere l’Inter al Via del Mare per un pomeriggio da Oscar.

