Il Lipsia prova ad accelerare per Lazaro: l’agente del giocatore incontra il ds dei tedeschi

Resta da decifrare il futuro di Valentino Lazaro. L’esterno dei nerazzurri è in uscita dall’Inter dopo soli sei mesi dal suo arrivo a Milano ed è alla ricerca di una nuova avventura in cui riuscire a ritagliarsi un ruolo da protagonista. Come riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito, l’agente dell’austriaco ha incontrato solo pochi minuti fa il direttore sportivo del Lipsia per provare a battere la concorrenza, tra le altre, del Newcastle.

Visto l’arrivo di Victor Moses, in attesa delle visite mediche fissate per la mattinata di domani, l’esterno dei nerazzurri Valentino Lazaro resta alla ricerca di una nuova sfida su cui puntare. Newcastle in vantaggio per il giocatore, ma occhio anche al Lipsia che nelle ultime ore sta provando ad accelerare per l’austriaco.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!