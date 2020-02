Il Manchester United rinuncia a Lautaro Martinez: esagerata la richiesta dell’Inter

Nessun pericolo, o quasi, da parte del Manchester United nei confronti dell’Inter. Secondo quanto riportato infatti dal Daily Express, i Red Devils non si inseriranno nella corsa per arrivare a Lautaro Martinez. Il Toro argentino, indicato come uno dei migliori prospetti dei top campionati europei in chiave offensiva, è stato inserito nella lista dei desideri di diverse squadre, tra cui Real Madrid, Barcellona ed anche Manchester City, ma lo United non accelererà per l’attaccante.

Troppi. secondo il giornale inglese, i 94 milioni di sterline richiesti dall’Inter per il calciatore argentino, con i Red Devils alla ricerca di un attaccante già dopo la cessione di Romelu Lukaku della scorsa estate e costretti alla firma di Ighalo sul gong del calciomercato di gennaio. Il club di Solskjaer è dunque pronto a togliersi dalla corsa per Lautaro Martinez, finito però nel mirino di diversi top club europei.

