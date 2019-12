Il Messaggero – Anche l’Inter sulle tracce di Pellegrini, ma la Roma vuole blindarlo

Riflettori puntati sui gioielli della Roma, con l’Inter pronta a mettere le mani su uno dei due diamanti. Nicolò Zaniolo il palco nerazzurro non è mai riuscito a calcarlo davvero. Solo giovanili e le mille esperienza in Primavera, aspettando una fiducia arrivata solo in giallorosso. Lorenzo Pellegrini invece di giallorosso ha tutto: cuore, carisma e qualità per diventare il nuovo capitano, con le insidie del mercato sempre dietro l’angolo. L’edizione odierna de Il Messaggero racconta di un pressing interista per il secondo, pronto però a sposare il progetto a lungo termine della Lupa.

Contratto in scadenza nel 2022 ed occhi della Premier League già fissi su Lorenzo Pellegrini. Dall’Italia però piovono interessamenti, con Inter e Juventus in pole position per il centrocampista tuttofare giunto alla stagione della vera consacrazione. 30 milioni la sua clausola, pronta ad essere rimossa dalla Roma nei primi giorni del 2020 in attesa di un ulteriore adeguamento di contratto. I nerazzurri però osservano interessati, pronti a mettere le mani sul nuovo gioiello azzurro.

