Il Messaggero – Inter e Atalanta, slitta l’esordio in Serie A? Prime due giornate a rischio: il motivo

L’inizio di stagione 2020/2021 di Inter e Atalanta potrebbe slittare rispetto alle altre 18 squadre di Serie A. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, le prime due giornate di campionato potrebbero essere subito posticipate dopo la compilazione del calendario.

Inter e Atalanta hanno da poco chiuso la propria stagione. L’obiettivo è quello di concedere più tempo alle due squadre per la preparazione della prossima stagione e quindi recuperare il terreno perso rispetto a quelle che già oggi sono in campo per la preparazione.

