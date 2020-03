Il Messaggero – Inter, Willian ha detto no: fatale il suo rapporto con Conte

Il prossimo mercato estivo delle big di Serie A sarà fortemente influenzato dall’emergenza legata al Coronavirus. Una convinzione che rimbalza su più fronti e che condizionerà le prossime trattative delle protagoniste italiane ed europee. Ed ecco che la caccia ai parametri zero è pronta a scattare, con l’Inter di Antonio Conte già pronta ad approfittare dei top player che si libereranno a zero. Tra i nomi accostati alla Beneamata, secondo quanto riportato da Il Messaggero, ci sarebbe anche il profilo di Willian, in uscita dal Chelsea.

Il calciatore brasiliano ha già stoppato le trattative relative al rinnovo con i Blues ed è pronto a salutare definitivamente i colori del Chelsea. Nelle ultime settimane, racconta il quotidiano, il giocatore sarebbe stato proposto sia all’Inter che alla Juventus ma, dopo i primi contatti, il calciatore avrebbe scelto di congelare le due offerte per motivi tecnici. Nella sua esperienza con i Blues infatti, Willian era finito ai margini del progetto di Conte ed ha collezionato diverse discussioni anche con Sarri. Questi i motivi che hanno spinto il calciatore a guardare altrove, chiudendo le porte italiane in vista del prossimo anno. Niente Inter dunque per Willian, secondo Il Messaggero: tutto, o quasi, legato alla presenza di Antonio Conte sulla panchina interista.

