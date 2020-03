Il messaggio dall’Indonesia dell’Inter Club Yogyakarta: “Vi sosteniamo da lontano, tutto andrà bene!”

Direttamente dall’Indonesia arriva uno splendido messaggio di vicinanza in questo momento di emergenza per tutta Italia. Il mittente è l’Inter Club Yogyakarta, che ha voluto far sentire la propria vicinanza a tutto il popolo italiano. Ecco qui di seguito il videomessaggio, con un motto ben chiaro: «Forza Italia!».

