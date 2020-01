Il messaggio di Eriksen per la popolazione cinese: “Forza Wuhan! Forza Cina!”

Non è un momento facile per tutta la popolazione mondiale ma – in particolar modo – per quella cinese. Le infezioni da coronavirus stanno aumentando in maniera esponenziale mettendo in ginocchio un’intera nazione. Anche in Europa c’è stato qualche caso accertato ed è un momento dunque di grande difficoltà.

Il neo acquisto dell’Inter Christian Eriksen ha voluto dare un messaggio di incoraggiamento alle popolazioni colpite, come si vede di seguito dal video:



