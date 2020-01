Il Napoli si prepara per l’Inter: Fabian Ruiz rivede il campo, lavoro personalizzato per Koulibaly e Mertens

In vista del match di lunedì sera al San Paolo tra Napoli e Inter, i partenopei sono scesi oggi in campo a Castel Volturno per la seduta mattutina. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, gli azzurri hanno svolto l’intera seduta di allenamento in palestra.

Per quanto riguarda gli infortunati, continuano le terapie per Maksimovic, mentre Ghoulam, Koulibaly e Mertens hanno svolto lavoro personalizzato. Allenamento in palestra e in campo invece per Fabian Ruiz.

