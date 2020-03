Il presidente della RFEF, Tebas: “Contatti con l’Italia e la Germania. Ecco a che condizioni si potrà finire la stagione”

Ai microfoni di Cadena Cope, Javier Tebas, presidente della Federcalcio spagnola (RFEF), ha tracciato la linea in merito alla ripresa dei campionati per l’emergenza coronavirus: “Nessuno sa cosa succederà. Finiremo la competizione, se si potrà finire. È una settimana importante in cui verranno prese le decisioni. Le competizioni sono molto collegate. Ho mantenuto i contatti con l’Italia e con la Germania. Vedremo cosa succederà martedì. Stiamo lavorando ad una soluzione a questo problema. Sono convinto che finiremo la stagione.”

Due giorni fa la Liga si è accodata alla Serie A, decidendo di sospendere il campionato per almeno due giornate. Secondo le ultime stime, sono poco più di mille i contagiati da COVID-19 nell’area di Madrid. Il Real è stato messo in quarantena e sono diversi i giocatori risultati positivi. La squadra allenata da Zinedine Zidane è “isolata” perché un giocatore del Real Madrid di basket è stato trovato positivo al Coronavirus e la rosa del tecnico francese utilizza le stesse strutture sportive.

