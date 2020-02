Il punto sugli infortunati: Sensi e Borja puntano al derby, Gagliardini vede la Lazio. Incognita Handanovic

Non c’è pace per la rosa dell’Inter e per Antonio Conte. Dopo uno svuotamento arrivato intorno alla metà di gennaio, infatti, l’infermeria nerazzurra è tornata a riempirsi con diversi calciatori infortunati. L’ultimo, in ordine cronologico, è stato proprio Samir Handanovic, che ha subito un’infrazione al quinto dito e resta tuttora in dubbio per le prossime partite. In caso di forfait, tra i pali verrà riproposto Daniele Padelli, già protagonista di una buona prestazione domenica sera contro l’Udinese.

Il punto sugli infortunati – Tra gli altri calciatori acciaccati, il reparto più in emergenza è il centrocampo. Se Roberto Gagliardini lavora per recuperare in vista della Lazio, scrive il Corriere dello Sport, Stefano Sensi e Borja Valero puntano invece ad essere almeno in panchina nel derby. I loro recuperi sarebbero fondamentali per Antonio Conte, che potrebbe così avere a disposizione più alternative anche per il centrocampo.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!