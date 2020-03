Il quiz nerazzurro che sta facendo impazzire i tifosi: le possibili soluzioni

Sugli account social dell’Inter pochi minuti fa è partita una sfida che sta facendo letteralmente impazzire i tifosi: il club ha infatti pubblicato un’immagine con 16 gruppi di emoticon che rappresentano un giocatore della storia nerazzurra. Alcuni molto semplici, altri decisamente più impegnativi: noi di Passioneinter.com abbiamo provato a dare le possibili soluzioni. Eccole di seguito:

1. Javier Zanetti – Il suo soprannome El Tractor è ormai leggenda, insieme alla “C” di capitano: il simbolo dell’Inter anche dopo il suo ritiro.

2. Walter Samuel – Anche qui dobbiamo fare riferimento al suo soprannome The Wall (il muro) ed ecco spiegata l’emoticon dei mattino e del divieto d’accesso: con lui non si passava.

3. Marco Materazzi – Il grande Matrix, ed il numero binario che riporta alla famosa saga.

4. Santiago Solari – L’ombrellone e due barattoli di crema solare: non può che non essere l’ex centrocampista anche del Real Madrid.

5. Stephan Dalmat – Soprannominato joystick: ecco l’emoticon per il francese ex Inter

6. Davide Santon – L’emoticon con l’aureola che rappresenta un Santo, insieme alle lettere ON formano il cognome del difensore lanciato da José Mourinho.

7. Dejan Stankovic – Il drago: l’ex centrocampista nerazzurro non ha bisogno di presentazioni.

8. Fabio Galante – Un uomo che porta i fiori come dono è un uomo galante, come l’ex difensore.

9. Obafemi Martins – Ogni gol era una o più capriole: l’esultanza che ha fatto la storia a San Siro era quella dell’ex 30 dell’Inter.

10. Julio Ricardo Cruz – El jardinero (il giardiniere): un soprannome assegnatogli nelle giovanili argentine perché giocava sempre fino ad tagliaerba.

11. Christian Vieri – Bobo detto anche Tritolone: ecco l’emoticon dell’esplosione.

12. Diego Milito – Il mattatore dell’Inter del Triplete: l’argentino ha segnato (ed è stato l’unico marcatore) di tutte le partite decisive del 2010. Un gol al Siena, uno alla Roma in finale di Coppa Italia e due indimenticabili in finale di Champions League al Bayern Monaco.

13. Felice Natalino – L’emoticon della felicità e quella di Babbo Natale compongono il nome ed il cognome di una giovane promessa – sfortunata – della storia dell’Inter

14. Walter Zenga – Grande portiere della storia nerazzurra, detto l’Uomo Ragno: da cui l’emoticon dell’uomo e della ragnatela.

15. Felice Centofanti – La capigliatura molto particolare dell’ex terzino dell’Inter ha lasciato il segno a Milano e non solo.

16. Ivan Ramiro Cordoba – Detto Cafè Colombia: un difensore rognoso, tosto ma soprattutto velocissimo: ecco anche perché l’emoticon della saetta.



