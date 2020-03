Il racconto di Taufer: “Cresciuto nelle giovanili dell’Inter, ora gioco in Etiopia. Un mondo diverso, ma…”

Ora gioca in Etiopia, ma i primi passi nel mondo calcistico li ha mossi all’interno delle giovanili dell’Inter. Tuttomercatoweb ha intervistato il classe 1998 Melkamu Taufer, raccontando la sua particolare storia: “Sono stato adottato all’età di tre anni e con me avevo dei documenti che citavano solo la città di Gondar. Poi, un giorno, un giornale qui ha scritto di me e mio fratello mi ha riconosciuto. Nei documenti c’era il cognome sbagliato, ho ritrovato la mia famiglia dopo diciotto anni. Lui e mia sorella, li ho sempre cercati. E mi hanno trovato loro, da Gondar”.

Taufer continua quindi parlando della sua attuale esperienza al Fasil Kenema: “Raccontare il calcio qui, agli occhi di un europeo, non è facile. Ci sono difficoltà, non ci sono strutture. Fare paragoni è impossibile. Però una cosa c’è: il calore. “Ventimila, trentamila persone allo stadio. E’ un’esperienza pazzesca una partita. Come livello è una Serie C, anche se tatticamente… No”.

Spazio ad alcune descrizioni personali: “Qui sto bene, vivo con la mia famiglia. La cultura è diversa, è chiaro, ma venir qui da turista è un’esperienza che consiglierei. Ha tanta storia, è un viaggio che non ti dimentichi. E poi in tanti secoli non è mai stata colonizzata, tranne che dagli italiani: la cultura è intonsa”.

Ed ancora i ricordi italiani: “Un mese fa sono venuti a trovarmi mia mamma e mio zio adottivi, sono rimasti qui una settimana. Era febbraio e abbiamo parlato del Coronavirus, cercando di capire di cosa si trattasse. Mio zio fa il giornalista e mi aveva già detto che avrebbe creato problemi ma nessuno si sarebbe aspettato di questa portata. Chiamavo i miei amici, mio fratello e mia sorella, per capire la situazione. Le scuole chiudevano, iniziavano i contagi. E poi…”.



